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У убийцы Ноздровской мог быть сообщник или преступление выполнялось на заказ - источник
У убийцы Ноздровской мог быть сообщник или преступление выполнялось на заказ - источник
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В 2017 году в девяти из каждых 10 убийств установлена ​​личность преступника

В 2017 году в девяти из каждых 10 убийств установлена ​​личность преступника

КИЕВ. 27 января. УНН. В 2017 году из каждых 10 убийств в 9-и правоохранительные органы установили личность преступника. Об этом во время заседания годовой итоговой коллегии МВД заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

"Из каждых 10 убийств, совершенных в 2017 году, в 9 мы установили личность преступника, привлекли к ответственности, большинство которых рассматривается судами. Это один из самых высоких показателей раскрываемости убийств. Такие результаты достигнуты благодаря улучшению взаимодействия следственных, оперативных и экспертно-криминалистических подразделений. Примером является прекращение деятельности преступной организации в составе 7 человек, которые в течение 2017 года в городе Киеве совершили ряд резонансных преступлений, в том числе убийство советника государственного предприятия "Укрспирт", - заявил С.Князев.

Напомним, в полиции назвали количество совершенных в прошлом году заказных убийств.

Источник: УНН
Теги: убийство, полиция
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