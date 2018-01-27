В прошлом году в подразделениях МВД обнаружили растрат материальных ресурсов на 81 млн грн

КИЕВ. 27 января. УНН. В прошлом году в структурных подразделениях МВД выявлено растрат материальных ресурсов на 81 млн грн. Об этом во время ежегодной коллегии МВД заявил директор департамента аудита министерства Александр Грибовский, передает корреспондент УНН.

"По результатам внутреннего аудита в 2017 году выявлено потерь материальных ресурсов на 81 млн грн. В результате принятых мер возмещено почти половину", - сказал А.Грибовский.

По его словам, в частности в 68 воинских частях Нацгвардии установлено потери 17 млн ​​грн, в 45 учреждениях Нацполиции обнаружено нецелевые финансовые растраты на сумму 44 млн грн, в Государственной миграционной службе на 1,7 млн грн - особенно это касается мест временного содержания иностранцев и лиц без гражданства из-за завышения их реального количества.

"Несмотря на то, что сервисные центры МВД созданы недавно и продолжают создаваться, и в них установлены отдельные факты финансовой небрежности, в частности, это касается потерь от неуплаты налогов при реализации транспортных средств", - отметил А.Грибовский.

Напомним, в 2017 году пограничники обнаружили 210 угнанных автомобилей.