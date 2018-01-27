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Суббота, 27 января 2018, 15:38 • Дмитрий Кропивницький
В полиции анонсировали запуск патрульной полиции в еще двух городах
КИЕВ. 27 января. УНН. В 2018 году в двух городах Украины запланировано набор и открытие подразделений патрульной полиции. Об этом во время ежегодной коллегии МВД заявил председатель Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.
"В 2018 году запланировано набор и открытие подразделений патрульной полиции в городах Ковель и Белая Церковь", - заявил С.Князев.
Он добавил, что сейчас идет подготовка 2,6 тысячи сотрудников для дорожных патрульных подразделений.
Напомним, в Украине создадут патрульную полицию Крыма и Севастополя.
Также напомним, министр А.Аваков заявил, что к концу 2018 года будет работать около 324 нарядов дорожной патрульной полиции.
Источник: УНН
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