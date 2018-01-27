В полиции анонсировали запуск патрульной полиции в еще двух городах

КИЕВ. 27 января. УНН. В 2018 году в двух городах Украины запланировано набор и открытие подразделений патрульной полиции. Об этом во время ежегодной коллегии МВД заявил председатель Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

"В 2018 году запланировано набор и открытие подразделений патрульной полиции в городах Ковель и Белая Церковь", - заявил С.Князев.

Он добавил, что сейчас идет подготовка 2,6 тысячи сотрудников для дорожных патрульных подразделений.

Напомним, в Украине создадут патрульную полицию Крыма и Севастополя.

Также напомним, министр А.Аваков заявил, что к концу 2018 года будет работать около 324 нарядов дорожной патрульной полиции.