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В полиции анонсировали запуск патрульной полиции в еще двух городах

В полиции анонсировали запуск патрульной полиции в еще двух городах

КИЕВ. 27 января. УНН. В 2018 году в двух городах Украины запланировано набор и открытие подразделений патрульной полиции. Об этом во время ежегодной коллегии МВД заявил председатель Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

"В 2018 году запланировано набор и открытие подразделений патрульной полиции в городах Ковель и Белая Церковь", - заявил С.Князев.

Он добавил, что сейчас идет подготовка 2,6 тысячи сотрудников для дорожных патрульных подразделений.

Напомним, в Украине создадут патрульную полицию Крыма и Севастополя.

Также напомним, министр А.Аваков заявил, что к концу 2018 года будет работать около 324 нарядов дорожной патрульной полиции.

Источник: УНН
Теги: патрульная полиция
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