Группу нелегалов из 9-месячным младенцем задержали на границе со Словакией

УЖГОРОД-КИЕВ. 27 января. УНН. Вчера вечером, 26 января, в 800 метрах от украинско-словацкой границы вблизи села Каменецкая Гута Ужгородского района в Закарпатской области правоохранители задержали группу нелегалов, которые вместе с 9-месячным младенцем пытались незаконно попасть в ЕС. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"Ими (нелегалами - ред.) оказались двое мужчин 29 и 31 лет, 27-летняя женщина и девятимесячная девочка... Правоохранители установили, что в Словакии иностранцы пытались попасть при содействии гражданина страны их происхождения. Этого 50-летнего мужчину задержали в одном из отелей в Ужгородском районе. У иностранца изъяли 7900 евро и 1642 гривны. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении полиции.

Нелегальных мигрантов правоохранители доставили в пункт временного содержания иностранцев Чопского пограничного отряда. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 332 УК Украины, то есть незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

В то же время, как сообщают в пресс-службе Чопского пограничного отряда, нелегалы ​​не имели при себе никаких документов, однако представились гражданами Армении. Теперь пограничники должны установить личности нарушителей. Помешать же иностранцам нарушить границу удалось благодаря информации от оперативников Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Напомним, в Сумской области задержали 12 незаконных мигрантов из России.