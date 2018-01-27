Группу нелегалов из 9-месячным младенцем задержали на границе со Словакией
УЖГОРОД-КИЕВ. 27 января. УНН. Вчера вечером, 26 января, в 800 метрах от украинско-словацкой границы вблизи села Каменецкая Гута Ужгородского района в Закарпатской области правоохранители задержали группу нелегалов, которые вместе с 9-месячным младенцем пытались незаконно попасть в ЕС. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.
"Ими (нелегалами - ред.) оказались двое мужчин 29 и 31 лет, 27-летняя женщина и девятимесячная девочка... Правоохранители установили, что в Словакии иностранцы пытались попасть при содействии гражданина страны их происхождения. Этого 50-летнего мужчину задержали в одном из отелей в Ужгородском районе. У иностранца изъяли 7900 евро и 1642 гривны. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении полиции.
Нелегальных мигрантов правоохранители доставили в пункт временного содержания иностранцев Чопского пограничного отряда. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 332 УК Украины, то есть незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.
В то же время, как сообщают в пресс-службе Чопского пограничного отряда, нелегалы не имели при себе никаких документов, однако представились гражданами Армении. Теперь пограничники должны установить личности нарушителей. Помешать же иностранцам нарушить границу удалось благодаря информации от оперативников Западного регионального управления Госпогранслужбы.
Напомним, в Сумской области задержали 12 незаконных мигрантов из России.