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Суббота, 27 января 2018, 16:04 • Юлия Шрамко
Число жертв в Кабуле растет: уже 95 погибших и 158 раненых
КИЕВ. 27 января. УНН. Число жертв взрыва в Кабуле в субботу возросло до 95 человек, еще 158 человек были ранены, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
"Министерство здравоохранения Афганистана сообщает, что число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 95, 158 ранены", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 января в Кабуле смертник подорвал автомобиль скорой помощи, ответственность за это взял "Талибан".
Также напомним, 27 января утром в центре Баку произошел мощный взрыв.
Источник: УНН
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