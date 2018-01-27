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Число жертв в Кабуле растет: уже 95 погибших и 158 раненых

Число жертв в Кабуле растет: уже 95 погибших и 158 раненых

КИЕВ. 27 января. УНН. Число жертв взрыва в Кабуле в субботу возросло до 95 человек, еще 158 человек были ранены, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

"Министерство здравоохранения Афганистана сообщает, что число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 95, 158 ранены", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 января в Кабуле смертник подорвал автомобиль скорой помощи, ответственность за это взял "Талибан".

Также напомним, 27 января утром в центре Баку произошел мощный взрыв.

Источник: УНН
Теги: взрыв, Афганистан, Кабул
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