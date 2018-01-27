Россиянин пытался попасть в Киев, выдавая себя за украинца

КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня утром пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили и задержали гражданина Российской Федерации, который прибыл рейсом из Стамбула и выдавал себя за украинца. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Для пересечения границы гражданин предоставил украинский паспорт, однако сотрудники Госпогранслужбы сразу обнаружили замену страницы с установочными данными", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в дальнейшем пограничники выяснили и другие детали его поездки в Украину. Во время фильтрационных мероприятий нарушитель рассказал, что паспорт приобрел за 1000 евро, якобы у незнакомых лиц, используя мобильные приложения, позволяющие обмениваться сообщениями.

Проверив его по базам данных, стражи границы также установили, почему мужчина пытался использовать поддельный паспорт. Оказалось, что он находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и может быть связан с террористическими группировками.

Об этом факте проинформированы правоохранительные органы.

Напомним, группу нелегалов с 9-месячным младенцем задержали на границе со Словакией.