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Новости: Политика
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Порошенко выступил за ужесточение санкционной политики против РФ

Порошенко выступил за ужесточение санкционной политики против РФ

КИЕВ. 27 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поддерживает решение США о расширении санкций против Российской Федерации и выступает за их усиление в будущем. Об этом Глава государства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Поздравляю решение Минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России за ее грубую агрессию против Украины. Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционные политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность", - написал П.Порошенко.

Напомним, США расширили санкции против России.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, санкции, Петр Порошенко
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