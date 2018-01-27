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Земана переизбрали президентом Чехии

Земана переизбрали президентом Чехии

Милош Земан

КИЕВ. 27 января. УНН. Милош Земан, которому неоднократно приписывали пророссийские взгляды, переизбран на второй президентский срок в Чехии. Об этом сообщает Радио Прага, передает УНН.

"В Чехии завершился второй тур выборов президента Чешской Республики. В ходе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования делали свой выбор между двумя кандидатами – действующим президентом 73-летним Милошем Земаном и экс-главой Академии наук 68-летним Иржи Драгошем", - говорится в сообщении.

Как отмечается, М.Земан с небольшим отрывом обошел своего конкурента, набрав на 200 тыс. больше голосов избирателей.

Таким образом, он вновь выиграл выборы президента Чешской Республики.

Избиратели проявили во втором туре президентских выборов более высокую активность, чем в первом, – из 8,4 млн граждан страны, обладающих правом голоса, более 65% приняли участие в голосовании. Выборы прошли без существенных нарушений.

В свою очередь чешский интернет-ресурс idnes.cz уточняет, что М.Земан набрал 51,67% голосов, а его оппонент – 48,32%.

Напомним, М.Земан выиграл первый тур выборов президента Чехии.

Источник: УНН
Теги: выборы, Чехия, Земан, президент
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