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Тиллерсон: США против строительства "Северного потока-2"

Тиллерсон: США против строительства "Северного потока-2"

КИЕВ. 27 января. УНН. США выступают против проекта газопровода "Северный поток-2", поскольку считают угрозой для энергетической безопасности Европы. Об этом в субботу заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Как и Польша, США выступают против газопровода "Северный поток-2". Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Кроме того, он дает России еще один инструмент, который позволяет использовать энергетику в политических целях", - сказал он.

Глава госдепа отметил, что США убеждены в необходимости диверсифицировать источники поставок энергоносителей в европейские страны.

"Это важно в долгосрочной перспективе для безопасности Европы", - подчеркнул Р.Тиллерсон.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Северный поток-2" не имеет ничего общего с экономикой.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, газопровод, Рекс Тиллерсон
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