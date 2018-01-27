Тиллерсон: США против строительства "Северного потока-2"

КИЕВ. 27 января. УНН. США выступают против проекта газопровода "Северный поток-2", поскольку считают угрозой для энергетической безопасности Европы. Об этом в субботу заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Как и Польша, США выступают против газопровода "Северный поток-2". Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Кроме того, он дает России еще один инструмент, который позволяет использовать энергетику в политических целях", - сказал он.

Глава госдепа отметил, что США убеждены в необходимости диверсифицировать источники поставок энергоносителей в европейские страны.

"Это важно в долгосрочной перспективе для безопасности Европы", - подчеркнул Р.Тиллерсон.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Северный поток-2" не имеет ничего общего с экономикой.