СБУ в Черниговской области прекратила хищение сырья из нефтепровода
КИЕВ. 27 января. УНН. Сотрудники СБУ в рамках комплекса мер по защите критической инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса блокировали в Черниговской области хищения сырья из нефтепровода. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Правоохранители установили, что злоумышленники сделали врезку в нефтепровод на одном из участков, принадлежащем ПАО "Укрнафта". Дельцы перекачивали сырье в топливнозаправочные машины и реализовывали на "черном" рынке", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по выводам специалистов, нарушение целостности нефтепровода могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объекте критической инфраструктуры.
Во время досудебного следствия проверяется возможная причастность к сделке должностных лиц различных ведомств.
Напомним, по данным Минэнергоугля, Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5%.