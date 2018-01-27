СБУ в Черниговской области прекратила хищение сырья из нефтепровода

КИЕВ. 27 января. УНН. Сотрудники СБУ в рамках комплекса мер по защите критической инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса блокировали в Черниговской области хищения сырья из нефтепровода. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Правоохранители установили, что злоумышленники сделали врезку в нефтепровод на одном из участков, принадлежащем ПАО "Укрнафта". Дельцы перекачивали сырье в топливнозаправочные машины и реализовывали на "черном" рынке", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по выводам специалистов, нарушение целостности нефтепровода могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объекте критической инфраструктуры.

Во время досудебного следствия проверяется возможная причастность к сделке должностных лиц различных ведомств.

Напомним, по данным Минэнергоугля, Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5%.