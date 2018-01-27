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Миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение обстрелов в зоне АТО

Миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение обстрелов в зоне АТО

КИЕВ. 27 января. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала общее уменьшение количества взрывов в Донецкой и Луганской областях до 134 по сравнению с 170 за предыдущий отчетный период. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за сутки с вечера 25 до вечера 26 января, передает УНН.

"СММ зафиксировала больше нарушений прекращения огня в Донецкой области и меньше в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным периодом", - говорится в сообщении.

В отчете указано, что в Донецкой области зафиксировано около 110 взрывов, тогда как за предыдущий отчетный период - 70 взрывов. При этом в Луганской области зафиксировано 24 взрыва, а за предыдущий отчетный период - 100 взрывов.

Напомним, ОБСЕ устанавливает обстоятельства обстрела автобуса в "серой зоне" на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, зона АТО
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