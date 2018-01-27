Новости: Криминал
Суббота, 27 января 2018, 18:03 • Евгений Демьянов
Суды Киева на следующей неделе рассмотрят дела о госизмене в отношении восьми депутатов АРК
КИЕВ. 27 января. УНН. На следующей неделе в судах Киева будут рассматриваться уголовные производства о государственной измене в отношении восьми бывших депутатов Верховной Рады АР Крым и Севастополя, а также одного экс-прокурора прокуратуры автономии. Соответствующая информация размещена на сайте прокуратуры АР Крым, передает УНН.
Как отмечается, дела будут слушаться в Дарницком, Деснянском, Голосеевском и Днепровском судах столицы.
Напомним, что прокуратурой в суд направлено уже 41 обвинительный акт в отношении бывших депутатов Верховной Рады АР Крым.
Как сообщал УНН, прокуратура Крыма возбудила дело относительно развязывания должностными лицами РФ войны против Украины.
Источник: УНН
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