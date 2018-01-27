В прошлом году открыто более 1 тыс. уголовных производств в отношении полицейских

КИЕВ. 27 января. УНН. В МВД Украины на протяжении прошлого года открыто более 1 тыс. уголовных производств в отношении сотрудников полиции. Об этом сегодня во время заседания годовой итоговой коллегии МВД заявил начальник департамента внутренней безопасности министерства Евгений Коваль, передает корреспондент УНН.

"По материалам Департамента внутренней безопасности в 2017 году начато 1 904 уголовных производства, по которым объявлены 354 подозрения работникам полиции", - сказал Е.Коваль.

По его словам, ДВБ продолжает выявлять преступления, которые совершили работники полиции - взяточничество, злоупотребление служебным положением, вымогательства.

"В частности, обезврежена преступная организация, действовавшая в системе незаконного завладения автотранспортом. В 2017 году благодаря совместной работе с Генеральной прокуратурой, в государственный бюджет поступило более 400 млн грн", - отметил он.

Е.Коваль также сообщил, что сотрудниками ДВБ был разоблачен руководитель управления материально-технического обеспечения полиции Хмельницкой области, который присваивал средства, рассчитанные на питание и обеспечение правоохранителей, которые проходят службу в АТО.

Напомним, в прошлом году в подразделениях МВД обнаружили растраты материальных ресурсов на 81 млн грн.