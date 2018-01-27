Регистрация | Вход |
USD: 28,55 -0,1966  EUR: 35,50 -0,1611 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 27 января 2018 19:17
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
У убийцы Ноздровской мог быть сообщник или преступление выполнялось на заказ - источник
У убийцы Ноздровской мог быть сообщник или преступление выполнялось на заказ - источник
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Из-за авиаудара коалиции США по ошибке погибли иракские военные

Из-за авиаудара коалиции США по ошибке погибли иракские военные

КИЕВ. 27 января. УНН. Возглавляемая США коалиция против "Исламского государства" по ошибке обстреляла с воздуха сотрудников сил безопасности Ирака, в результате чего погибли восемь человек, сообщили местные чиновники, передает УНН со ссылкой на AFP.

"Восемь человек - старший сотрудник разведки, пять полицейских и женщина - были убиты из-за американского авиаудара в ​​центре Аль-Багдади", - сказал провинциальный чиновник.

"Скорее всего, авиудар был ошибкой", - добавил чиновник.

Как сообщается, люди, которые погибли, ехали в конвое для поддержки рейда против вероятных боевиков "ИГ" в этом районе. Несмотря на заявление правительства о победе над "ИГ" в прошлом месяце, джихадисты имеют активное подполье в нескольких регионах Ирака, особенно вдоль долины Евфрат и в пустыне на западе.

Отмечается, что авиаудар уничтожил большую часть транспортных средств в конвое, также были ранены еще 20 человек, включая начальника полиции города, который находился в тяжелом состоянии, сказал провинциальный чиновник.

Напомним, силы коалиции во главе с США научили за два года 120 тыс. иракских военнослужащих.

Источник: УНН
Теги: США, Исламское государство, Ирак, авиаудары
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.