В результате стрельбы в клубе в Бразилии погибли 14 человек

КИЕВ. 27 января. УНН. В субботу в переполненном ночном клубе в северо-восточном бразильском городе Форталеза произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 14 человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По меньшей мере еще шесть человек получили ранения и госпитализированы в Форталезе, сказали в секретариате безопасности штата Сеара.

Как сообщили в секретариате, мотив еще неизвестен, и власти выясняют, было ли это разборками между двумя наркобандами наркотиков. Еще никого не задерживали.

Напомним, в центре Амстердама произошла стрельба, есть один погибший.