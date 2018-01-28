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В результате стрельбы в клубе в Бразилии погибли 14 человек

В результате стрельбы в клубе в Бразилии погибли 14 человек

КИЕВ. 27 января. УНН. В субботу в переполненном ночном клубе в северо-восточном бразильском городе Форталеза произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 14 человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По меньшей мере еще шесть человек получили ранения и госпитализированы в Форталезе, сказали в секретариате безопасности штата Сеара.

Как сообщили в секретариате, мотив еще неизвестен, и власти выясняют, было ли это разборками между двумя наркобандами наркотиков. Еще никого не задерживали.

Напомним, в центре Амстердама произошла стрельба, есть один погибший.

Источник: УНН
Теги: Бразилия, стрельба
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