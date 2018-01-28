"Единый день огня": боевики провели учебные стрельбы одновременно с ВС РФ

КИЕВ. 27 января. УНН. Оккупационные силы проводят мероприятия боевой подготовки на территории востока Украины, которые планируют и координируются в соответствии с мероприятиями боевой подготовки вооруженных сил РФ на территории России, в частности Южного военного округа. Такие данные военной разведки озвучил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Максим Праута, передает УНН.

"В частности, 24-25 января одновременно на полигонах временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и в воинских частях и соединениях Южного военного округа РФ в рамках так называемого "единого дня огня" проведена тренировка по стрельбе и управлению огнем артиллерии с привлечением танковых и разведывательных подразделений и расчетов беспилотных летательных аппаратов для практической отработки взаимодействия в организации комплексного огневого поражения", - отметил он.

Напомним, под Верхнеторецким от пули снайпера погиб украинский военный.