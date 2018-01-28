Регистрация | Вход |
USD: 28,55 -0,1966  EUR: 35,50 -0,1611 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 28 января 2018 07:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Государство компенсировало в 2017 году переселенцам за проживание почти 2,8 млрд грн
Государство компенсировало в 2017 году переселенцам за проживание почти 2,8 млрд грн
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Происшествия
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

"Единый день огня": боевики провели учебные стрельбы одновременно с ВС РФ

"Единый день огня": боевики провели учебные стрельбы одновременно с ВС РФ

КИЕВ. 27 января. УНН. Оккупационные силы проводят мероприятия боевой подготовки на территории востока Украины, которые планируют и координируются в соответствии с мероприятиями боевой подготовки вооруженных сил РФ на территории России, в частности Южного военного округа. Такие данные военной разведки озвучил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Максим Праута, передает УНН.

"В частности, 24-25 января одновременно на полигонах временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и в воинских частях и соединениях Южного военного округа РФ в рамках так называемого "единого дня огня" проведена тренировка по стрельбе и управлению огнем артиллерии с привлечением танковых и разведывательных подразделений и расчетов беспилотных летательных аппаратов для практической отработки взаимодействия в организации комплексного огневого поражения", - отметил он.

Напомним, под Верхнеторецким от пули снайпера погиб украинский военный.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, ВС РФ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.