Новости: Происшествия
Суббота, 27 января 2018, 20:12 • Юлия Шрамко
Из-за угрозы взрыва из горсовета Одессы эвакуировали 60 человек
КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня из-за сообщения о заминировании Одесского городского совета, которое оказалось ложным, из здания эвакуировали 60 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Одесской области.
Сообщение о заминировании горсовета на Думской площади правоохранители получили в субботу в 11:25.
На место происшествия выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа. Во время проверки никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было.
Из здания Одесского городского совета были эвакуированы 60 человек.
Напомним, в Киеве "минировали" торговый центр.
Источник: УНН
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