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Из-за угрозы взрыва из горсовета Одессы эвакуировали 60 человек

Из-за угрозы взрыва из горсовета Одессы эвакуировали 60 человек

КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня из-за сообщения о заминировании Одесского городского совета, которое оказалось ложным, из здания эвакуировали 60 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Одесской области.

Сообщение о заминировании горсовета на Думской площади правоохранители получили в субботу в 11:25.

На место происшествия выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа. Во время проверки никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было.

Из здания Одесского городского совета были эвакуированы 60 человек.

Напомним, в Киеве "минировали" торговый центр.

Источник: УНН
Теги: Одесса, эвакуация, горсовет
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