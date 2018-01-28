Саудовского принца-миллиардера Аль-Валида выпустили на свободу

КИЕВ. 27 января. УНН. Саудовский принц-миллиардер Аль-Валид ибн Талал был освобожден из-под стражи в субботу, более чем через два месяца после того, как его арестовали по делу о коррупции, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный чиновник из Саудовской Аравии сказал, что принц Аль-Валид был освобожден после того, как он достиг финансового соглашения с генеральным прокурором.

"Сегодня утром генеральный прокурор одобрил соглашение, которое было достигнуто с принцем Аль-Валидом ибн Талалом, и принц вернулся домой в 11:00 (по местному времени - ред.)", - сказал чиновник.

Решение о его освобождении и освобождении нескольких других известных магнатов в пятницу дает основания думать, что основная часть расследования относительно коррупции прекратилась, пишет издание.

Напомним, в ноябре прошлого года в Саудовской Аравии задержали 11 принцев и 4 министров.

Среди 11 задержанных принцев и других высших чинов был и миллиардер Аль-Валид ибн Талал, племянник короля и владелец инвестиционной фирмы Kingdom Holding, которая инвестирует в такие фирмы, как Citigroup и Twitter.

Обвинения в отношении задержанных включали в себя отмывание денег, взяточничество, вымогательство и использование государственной должности для личной выгоды.