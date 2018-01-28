"Динамо" игрой с 31-кратным чемпионом Болгарии завершило первый сбор в Испании

КИЕВ. 27 января. УНН. Последним соперником киевского "Динамо" на сборе в испанской Марбелье стал ведущий клуб Болгарии софийский "ЦСКА", передает корреспондент УНН.

На 12 минуте соперник команды Александра Хацкевича имел возможность открыть счет, но мяч после удара одного из футболистов пролетел в считанных сантиметрах возле штанги. Через три минуты голом отметился "динамовец" Гонсалес. Арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

На старте второй половины кипер "ЦСКА" отбил мяч перед собой и возможность при добивании потерял Буяльский, удар которого вратарь парировал. Опасные удары наносили и Морозюк с Хлебасом, однако точности немного не хватало - 0:0.

Примечательно, что за "ЦСКА" в сезоне 2011-2012 годов выступал нынешний форвард "бело-синих" Жуниор Мораес.

Добавим, что дальше киевляне проведут второй подготовительный сбор, а 15 февраля их ждет противостояние 1/16 финала Лиги Европы против греческого "АЕКа".

Напомним, "Динамо" одержало победу на сборах в Марбелье.