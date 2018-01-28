Меркель призвала к борьбе с ксенофобией и антисемитизмом

КИЕВ. 27 января. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу осудила рост проявлений антисемитизма и ксенофобии, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Непонятно и позорно, что сейчас ни одна еврейская организация не может существовать без полицейской охраны - будь то школа, детский сад, или синагога", - заявила она в обращении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Она отметила, что главной задачей в настоящее время является противостояние всеми силами антисемитизму и ксенофобии, и предупредила, что иначе преступления национал-социализма могут попасть в прошлое.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в этот день также призвал к борьбе с проявлениями антисемитизма, ненависти и расизма во всем мире. Он отметил, что никто не может повернуть колесо истории назад, но каждый может взять на себя ответственность за будущее.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило соболезнования еврейскому и ромскому народам, пострадавшим от рук нацистов, и решительно осудило любые преступные проявления антисемитизма, расизма и ксенофобии.