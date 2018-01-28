Крупнейшая в истории кража криптовалюты произошла в Японии

КИЕВ. 27 января. УНН. Одна из крупнейших в Японии бирж цифровых валют Coincheck сообщила о потере криптовалюты стоимостью примерно в 534 млн долл. из-за хакерской атаки на свою сеть, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

Coincheck временно остановила размещение депозитов и снятие средств для всех криптовалют за исключением биткоинив. Биржа оценила свои потери в менее известной криптовалюте NEM.

Отмечается, что украденные деньги Coincheck хранились в "горячем кошельке", который подключен к Интернету и находится в режиме онлайн. "Горячий кошелек" в отличие от "холодного кошелька" сохраняет средства в автономном режиме.

Хакерская атака произошла в пятницу. На бирже Coincheck узнали о ней лишь через восемь с половиной часов. Если кражу из Coincheck подтвердят, она будет крупнейшей в истории с привлечением цифровой валюты.

Среди других криптовалют, в пятницу курс биткоина снизился на 3,4%, а Ripple увеличила стоимость на 9,9%, по данным агентства.

В 2014 году другая биржа из Токио MtGox рухнула в 2014 году, когда признала, что из сети похитили 400 млн долл.

Напомним, грабители вынесли из ресторана в Киеве оборудования для майнинга.