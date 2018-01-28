Датчанка Возняцки победила на Открытом чемпионате Австралии по теннису

КИЕВ. 27 января. УНН. В Мельбурне подбежал к завершению розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в одиночном разряде среди женщин, сообщает УНН со ссылкой на сайт Australian Open.

В решающей баталии за трофей сошлись первые две ракетки мира. По 2:00 и 58 минут лидер женской генерации румынка Симона Халеп уступила датчанке Каролин Возняцки - 6:7 (2), 6:3, 4:6.

Таким образом, счет в очных противостояниях спортсменок стал 5:2 в пользу датчанки.

Заметим, что до этого момента Возняцки никогда не удавалось выиграть турнира Большого шлема. Ранее лучшим показателем теннисистки были выходы в финал Открытого чемпионата США (2009, 2014 годы).

Примечательно, что Возняцки также стала первой представительницей Дании, которой удалось выиграть турнир категории Большого шлема.

Напомним, что украинка Элина Свитолина завершила соревнования на стадии 1/4 финала турнира в Австралии.