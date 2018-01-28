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ООН отправит своего представителя на "загальносирийський" конгресс в Сочи

ООН отправит своего представителя на "загальносирийський" конгресс в Сочи

КИЕВ. 27 января. УНН. Специальный представитель ООН по Сирии Эндрю де Мистура отправится на переговоры по мирному урегулированию сирийского конфликта в Сочи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство AFP.

Такое решение в субботу, 27 января, принял генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По словам официального представителя ООН Стефана Дюжаррика, Гуттереш уверен, что сочинский конгресс внесет важный вклад в восстановление мирных переговоров, которые должны состояться в Женеве под эгидой ООН. Решение об участии в сочинском конгрессе, глава ООН принял, ознакомившись с результатами венских переговоров по Сирии, прошедших накануне. Сам де Мистура на пресс-конференции в Вене заявил, что “окончательное соглашение должно быть принято сторонами в рамках Женевского процесса”.

Как сообщал УНН, Пентагон заявил , что ведет переговоры с Турцией о возможности создания зоны безопасности на северо-западе Сирии.

 

Источник: УНН
Теги: переговоры, Сирия
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