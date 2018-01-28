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Еврокомиссар обвинил Россию в распространении дезинформации на территории Европы

Еврокомиссар обвинил Россию в распространении дезинформации на территории Европы

КИЕВ. 27 января. УНН. Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг обвинил правительство России в целенаправленном распространении дезинформации в Европе. Об этом он написал в статье для Die Welt, передает УНН.

"Вряд ли есть сомнения в том, что сегодня мы имеем дело с замысловатой, умело управляемой, поддерживаемой правительством пророссийской кампанией дезинформации", - отметил он.

По словам Кинга, "российские военные, очевидно, воспринимают интернет как новое поле боя, применяя в качестве оружия ложную информацию".

В качестве основных угроз еврокомиссар назвал атаки хакеров, компьютерные вирусы, онлайн-пропаганду терроризма и манипуляцию общественным мнением с помощью фейковых новостей.

Как сообщал УНН, депутаты Европейского парламента во время дебатов с участием еврокомиссара по вопросам безопасности союза Джулианом Кингом предложили усилить стратегическую коммуникацию ЕС из-за влияния российской пропаганды на страны союза.

Источник: УНН
Теги: ЕС, РФ, пропаганда
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