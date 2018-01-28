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Глава Центрального командования ВС США находился в Кабуле во время теракта

Глава Центрального командования ВС США находился в Кабуле во время теракта

КИЕВ. 28 января. УНН. Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Джозеф Вотел находился в субботу в Кабуле во время совершенного там талибами теракта. Об этом телеканалу CBS сообщил руководитель пресс-службы СЕНТКОМ полковник Джон Томас, информирует УНН.

“Генерал находился в Кабуле, проводил запланированы встречи. Это был мощный взрыв, на который обратили внимание все наши люди в Кабуле”, — цитирует Томаса телекомпания.

По словам полковника, Вотел непосредственно в момент взрыва посещал афганское министерство обороны, расположенное примерно в трех километрах от места теракта.

“Генералу ничего не угрожало. Мы выражаем соболезнования семьям погибших”, — добавил Томас.

Вскоре после теракта командование контингента США в Афганистане заявило, что никто из американских военнослужащих не пострадал.

Как сообщал УНН, по последним данным число жертв теракта в Кабуле возросло до 95 человек, 158 получили ранения.

Источник: УНН
Теги: теракт, Афганистан
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