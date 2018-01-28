Глава Центрального командования ВС США находился в Кабуле во время теракта
КИЕВ. 28 января. УНН. Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Джозеф Вотел находился в субботу в Кабуле во время совершенного там талибами теракта. Об этом телеканалу CBS сообщил руководитель пресс-службы СЕНТКОМ полковник Джон Томас, информирует УНН.
“Генерал находился в Кабуле, проводил запланированы встречи. Это был мощный взрыв, на который обратили внимание все наши люди в Кабуле”, — цитирует Томаса телекомпания.
По словам полковника, Вотел непосредственно в момент взрыва посещал афганское министерство обороны, расположенное примерно в трех километрах от места теракта.
“Генералу ничего не угрожало. Мы выражаем соболезнования семьям погибших”, — добавил Томас.
Вскоре после теракта командование контингента США в Афганистане заявило, что никто из американских военнослужащих не пострадал.
Как сообщал УНН, по последним данным число жертв теракта в Кабуле возросло до 95 человек, 158 получили ранения.