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Коноплянка принял участие в победе "Шальке" над "Штутгартом"

Коноплянка принял участие в победе "Шальке" над "Штутгартом"

КИЕВ. 27 января. УНН. “Шальке” украинского вингера Евгения Коноплянки в 20-м туре немецкой Бундеслиги на выезде справился со “Штутгартом”, передает корреспондент УНН.

На 14 минуте подача со штрафного от Калиджури закончилась взятием ворот хозяев. Налдо выиграл верховую борьбу и переправил мяч от стойки в сетку ворот. Через пять минут “кобальтовые” закрепили преимущество. На лидере гостей Леони Горецки нарушили правила в штрафной зоне (удар ногой по туловищу) за что арбитр без колебаний указал на 11-метровую точку. Харит успешно развел мяч и вратаря по разным углам — 2:0.

Примечательно, что представитель сборной Украины Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе и провел на поле 80 минут. В одном из моментов второго тайма Коноплянка умудрился в контратаке не попасть в пустые ворота “Штутгарта”.

Стоит отметить, что “Шальке” забивает уже в 14 матчах Бундеслиги подряд, набрали 34 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице. “Штутгарт” набрал всего 4 очка в последних 8 встречах и находится у зоны вылета — 15 ступенька с 20 пунктами.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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