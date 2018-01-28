Коноплянка принял участие в победе "Шальке" над "Штутгартом"

КИЕВ. 27 января. УНН. “Шальке” украинского вингера Евгения Коноплянки в 20-м туре немецкой Бундеслиги на выезде справился со “Штутгартом”, передает корреспондент УНН.



На 14 минуте подача со штрафного от Калиджури закончилась взятием ворот хозяев. Налдо выиграл верховую борьбу и переправил мяч от стойки в сетку ворот. Через пять минут “кобальтовые” закрепили преимущество. На лидере гостей Леони Горецки нарушили правила в штрафной зоне (удар ногой по туловищу) за что арбитр без колебаний указал на 11-метровую точку. Харит успешно развел мяч и вратаря по разным углам — 2:0.

Примечательно, что представитель сборной Украины Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе и провел на поле 80 минут. В одном из моментов второго тайма Коноплянка умудрился в контратаке не попасть в пустые ворота “Штутгарта”.

Стоит отметить, что “Шальке” забивает уже в 14 матчах Бундеслиги подряд, набрали 34 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице. “Штутгарт” набрал всего 4 очка в последних 8 встречах и находится у зоны вылета — 15 ступенька с 20 пунктами.