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Трамп заявил, что решение о выходе из Парижского соглашения могло бы быть пересмотрено

Трамп заявил, что решение о выходе из Парижского соглашения могло бы быть пересмотрено

КИЕВ. 28 января. УНН. Президент США Дональд Трамп был бы готов пересмотреть свое решение о выходе из Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата, но при условии, что его положения будут выгодными для Соединенных Штатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой британское агентство Press Association.

“Вернулся бы я (в состав участников сделки)? Да, я вернулся бы”, — сказал он, говоря на тему возможного изменения своего подхода к Парижскому соглашению.

“Как вы знаете, мне нравится Эмманюэль (Макрон, президент Франции). Я бы с удовольствием (я это), но это должна быть хорошая сделка для Соединенных Штатов”, — добавил президент США. Эмманюэль Макрона, с которым Трамп провел уже несколько встреч за год с небольшим своего пребывания в Белом доме, выступает одним из самых ярых защитников сделки.

Трамп при этом не привел подробностей того, что именно следует изменить, чтобы условия соглашения его удовлетворили. Однако он обрушился с критикой на существующую договоренность в ее нынешнем виде.

“Парижское соглашение стало бы для нас катастрофой, и я с этим покончил. Это было несправедливо для Соединенных Штатов. Если кто-то скажет, мол, вернитесь к Парижского соглашения, то это была бы совсем другая сделка, потому что мы заключили ужасную соглашение”, — сообщите президент США.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп в следующем месяце планирует увеличить сумму оборонного бюджета США на 13%.

Источник: УНН
Теги: США, президент США
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