ОБСЕ в сутки зафиксировала 134 взрыва на Донбассе

КИЕВ. 28 января. УНН. Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 25 января по 19:30 26 января зафиксировала 134 взрыва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, среди прочего, примерно 110 взрывов против 70 соответственно)", - сообщили наблюдатели.

"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, среди прочего, 24 взрыва против 100 соответственно)", - отмечается в отчете ОБСЕ.

Также, Миссия зафиксировала боевые бронированные машины и зенитные установки в зоне безопасности. В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели 3 зенитные установки (ЗУ-23-2, 23 мм) на восточной окраине Мариуполя.

В общем, СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.

Как сообщал УНН, за предыдущий отчетный период на Донбассе ОБСЕ зафиксировала почти 200 взрывов.