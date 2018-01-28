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Усик назвал самыми тяжелыми в карьере проведены раунда против Бриедиса

Усик назвал самыми тяжелыми в карьере проведены раунда против Бриедиса

КИЕВ. 28 января. УНН. Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC украинец Александр Усик подвел итоги поединка Всемирной боксерской суперсерии против латыша Майриса Бриедиса. Об этом боксер заявил после поединка на “Рига Арена”, передает УНН.

“Спасибо большое арене, моим соотечественникам, Рига, тебе спасибо. У вас достойный сын вашей страны, давайте поаплодируем Майрису”, - начал новоиспеченный чемпион по двум версиям.

Усик также заявил, что данное противостояние стало для него самым тяжелым в карьере, а также добавил, что за другим полуфинальным поединком турнира будет следить вживую.

“Это, наверное, самые тяжелые 12 раундов которые я проводил. Сделаем выводы и будем готовиться к финалу. Я лично буду присутствовать на втором полуфинале между Гассиевим и Дортикосом. Пусть там победит сильнейший и я с ним встречусь”, - отметил наш земляк.

Как сообщал УНН, в латвийской столице Риге украинский боксер одержал победу по очкам над Бриедисом в полуфинале WBSS.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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