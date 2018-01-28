Суд Испании заморозил заочную инаугурацию Пучдемона

КИЕВ. 28 января. УНН. Конституционный суд Испании по иску правительства заморозил заочную инаугурацию в качестве главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Решение по иску может быть вынесено через несколько месяцев, однако сам факт его рассмотрения означает немедленное замораживание инаугурации.

Правда, речь идет только о случае, если Пучдемон не явится на заседание парламента и захочет избираться заочно. Его очная инаугурация теоретически может произойти.

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В правительстве также настаивают, что избрание главой правительства автономии для Карлеса Пучдемона является способом избежать ответственности за ранее совершенные преступления.

Как сообщал УНН, премьер-министр Испании Мариано Рахой планировал обжаловать в Конституционном суде страны возможно назначение экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона главой каталонского правительства.