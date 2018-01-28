Регистрация | Вход |
USD: 28,55 -0,1966  EUR: 35,50 -0,1611 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 28 января 2018 07:23
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Государство компенсировало в 2017 году переселенцам за проживание почти 2,8 млрд грн
Государство компенсировало в 2017 году переселенцам за проживание почти 2,8 млрд грн
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Суд Испании заморозил заочную инаугурацию Пучдемона

Суд Испании заморозил заочную инаугурацию Пучдемона

КИЕВ. 28 января. УНН. Конституционный суд Испании по иску правительства заморозил заочную инаугурацию в качестве главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Решение по иску может быть вынесено через несколько месяцев, однако сам факт его рассмотрения означает немедленное замораживание инаугурации.

Правда, речь идет только о случае, если Пучдемон не явится на заседание парламента и захочет избираться заочно. Его очная инаугурация теоретически может произойти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пучдемон прибыл в Данию несмотря на угрозу ареста

В правительстве также настаивают, что избрание главой правительства автономии для Карлеса Пучдемона является способом избежать ответственности за ранее совершенные преступления.

Как сообщал УНН, премьер-министр Испании Мариано Рахой планировал обжаловать в Конституционном суде страны возможно назначение экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона главой каталонского правительства.

Источник: УНН
Теги: Испания, Каталония
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.