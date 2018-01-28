Украинский шпажист завоевал "серебро" на Кубке мира в Германии

КИЕВ. 28 января. УНН. В немецком Хайденхайме продолжились соревнования этапа мирового Кубка по фехтованию, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины и Федерацию фехтования Украины.

Копилка сборной Украины пополнилась медалью в индивидуальных соревнованиях среди шпажистов, где наш Богдан Никишин завоевал “серебро”.

В полуфинальном противостоянии наш фехтовальщик сломил сопротивление итальянца Симини 15:8, но в финале уступил японцу Минобу Казуясу 13:15.

Заметим, что 27-летний уроженец Днепра становился чемпионом мира в Москве-2015, получил “серебро” ЧМ в Будапеште-2013 и “бронзу” в Турине-2006.

Напомним, что на этапе Кубка мира в Швейцарии доработок украинской команды равнялся трем медалям.