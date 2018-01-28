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Генсек ООН назвал Африку ключом к решению мировых проблем

Генсек ООН назвал Африку ключом к решению мировых проблем

КИЕВ. 28 января. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Африканский континент является ключом к решению мировых проблем. Об этом он сказал после подписания договора между ООН и Африканским союзом в столице Эфиопии Аддис-Абеба, информирует УНН со ссылкой на официальный сайт ООН.

“Международное сообщество не достигнет успехов в развитии, если Африка не достигнет успеха в своем”, — сказал Гутерриш.

Он отметил, что страны мира не смогут гарантировать безопасность, пока Африка не справится со своими конфликтами, и, прежде всего, не будет делать много усилий по их предотвращению и урегулированию.

“Мы будем стоять бок о бок с Африканским союзом, уважать мнение африканского руководства в ходе решения проблем континента и поможем им”, — подчеркнул генсек ООН. Он отметил, что в африканских странах замечен прогресс в соблюдении прав человека.

“Сегодня мы говорим о миграции. Я всегда видел, что африканские страны открывают свои двери для мигрантов и беженцев”, — заявил Гутерриш. Он посоветовал другим брать из Африки пример.

Как сообщал УНН, председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак выступил в пятницу в поддержку соблюдения олимпийского перемирия на время зимних Игр в Пхенчхане.

Источник: УНН
Теги: ООН, Африка
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