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За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный

За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный

КИЕВ. 28 января. УНН. Вторая половина прошедших суток, начиная с 14.00, прошла без нарушений режима тишины. К тому времени, силы группировок боевиков не отказались от организации относительно украинских военных огневой провокации и провели 1 обстрел позиций ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“На Донецком направлении с временно неподконтрольной украинскому правительству Пантелеймоновки огонь в сторону наших опорных пунктов недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое вел вражеский снайпер”, — указано в сообщении.

Отмечается, что на других участках обороны Вооруженных сил Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В результате действий вражеского снайпера на Донецком направлении как указано в пресс-штабе АТО: “к сожалению, получил ранения несовместимое с жизнью военнослужащий сил АТО. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины”.

Источник: УНН
Теги: АТО, штаб
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