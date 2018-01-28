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Пучдемону не позволили дистанционно возглавить Каталонию

Пучдемону не позволили дистанционно возглавить Каталонию

КИЕВ. 28 января. УНН. Конституционный суд Испании единогласно постановил, что бывший глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон не может принести присягу с помощью видеосвязи или путем делегирования своего голоса, передает УНН со ссылкой на El Pais.

Суд, в субботу в течение семи часов рассматривал соответствующую жалобу правительства Испании, постановил, что Карлес Пучдемон может принести присягу главы правительства автономии только если будет лично присутствовать на торжественном заседании реагуонального парламента. Кроме того, он должен получить соответствующее разрешение судьи Верховного суда Пабло Льярены.

Испанское правительство настаивает, что Пучдемон не имеет право возглавить правительство Каталонии, поскольку его обвиняют в серьезных преступлениях.

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Заседание, на котором должны назначить нового главу Женералитата, запланированное на 30 января. Если Пучдемон, который является единственным кандидатом на пост главы правительства, не явится в парламенте, заседания должны отменить.

Карлес Пучдемон с октября 2017 находится в Брюсселе через открытые против него уголовные дела в Испании.

Источник: УНН
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