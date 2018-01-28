В России на "забастовки избирателей" задержали около 40 человек

КИЕВ. 28 января. УНН. В России во время акций сторонников Алексея Навального "Забастовка избирателей" в разных городах страны задержали уже 40 человек, передает УНН со ссылкой на "ОВД-Инфо".

Акция заявлена ​​как всероссийская, и имеет целью убедить избирателей не идти на выборы президента России в марте.

В некоторых городах страны акции сторонников Навального не согласованы, в частности, в Москве. Навальному предлагали митинговать в Щукино, но он отказался. На Тверской улице, куда планирует вывести людей Навальный, уже стоят автозаки и собираются люди в штатском.

В Томске задержали координатора штаба Навального.

Всего, по последним данным, задержаны около 40 человек. Больше всего - в Кемерове. В Томске задержан 10 или более человек. Семь человек в Москве - сотрудники ФБК и координатор предвыборного штаба Навального. Есть также задержанные в Самаре, Новосибирске, Березниках.

Также задержан сотрудник Московского офиса "Фонда борьбы с коррупцией".

Напомним, ранее в ЕС осудили отказ Центральной избирательной комиссии РФ допустить оппозиционера Алексея Навального к регистрации в качестве кандидата в президенты, отметив, что такое решение ставит под сомнение политический плюрализм в России.