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Воскресенье, 28 января 2018, 11:29 • Светлана Калантыренко
Финны сегодня выбирают президента
КИЕВ. 28 января. УНН. В Финляндии 28 января проходят президентские выборы. Об этом сообщает министерство юстиции страны, передает УНН.
Избирательные участки будут открыты с 9:00 до 20:00.
Также сообщается, что досрочно проголосовали 1,5 миллиона человек, что составляет 36,6% голосов.
Всего на выборы зарегистрировано восемь кандидатов.
СМИ фаворитом называют действующего президента Финляндии Саули Ниинисте.
Ожидается, что выборы пройдут в один тур, но в случае необходимости проведения второго тура он запланирован на 11 февраля.
Как сообщал УНН, вчера, 27 января, президентом Чехии выбрали Земана.
Источник: УНН
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