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Финны сегодня выбирают президента

Финны сегодня выбирают президента

КИЕВ. 28 января. УНН. В Финляндии 28 января проходят президентские выборы. Об этом сообщает министерство юстиции страны, передает УНН.

Избирательные участки будут открыты с 9:00 до 20:00.

Также сообщается, что досрочно проголосовали 1,5 миллиона человек, что составляет 36,6% голосов.

Всего на выборы зарегистрировано восемь кандидатов.

СМИ фаворитом называют действующего президента Финляндии Саули Ниинисте.

Ожидается, что выборы пройдут в один тур, но в случае необходимости проведения второго тура он запланирован на 11 февраля.

Как сообщал УНН, вчера, 27 января, президентом Чехии выбрали Земана.

Источник: УНН
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