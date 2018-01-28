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Порошенко поедет с визитом в Австрию, посетит Венский бал

Порошенко поедет с визитом в Австрию, посетит Венский бал

КИЕВ. 28 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 8 февраля 2018 по приглашению Федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллен с рабочим визитом в Австрию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

Сообщается, что в ходе визита состоятся двусторонние переговоры Главы Украинского государства с Федеральным президентом Александером ван дер Белленом и Федеральным канцлером Себастианом Курцом.

"Во время встреч будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами, развитие ситуации на Донбассе и укрепления санкционной политики ЕС с целью поддержки международных усилий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

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Также в рамках программы пребывания запланировано также совместное посещение главами государств Венского оперного бала, на который Президента Украины приглашен как личный почетный гость Президента Австрии.

Венский оперный бал - ежегодный государственный мероприятие, в котором принимает участие руководство страны. Президент Австрии имеет привилегию пригласить на это мероприятие Главу одного из государств как личного гостя.

Источник: УНН
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