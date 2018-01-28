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Сегодня в Украине чествуют память Героев Крут

Сегодня в Украине чествуют память Героев Крут

КИЕВ. 28 января. УНН. Сегодня в Украине отмечают 100 - летию боя под Крутами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Института национальной памяти.

В рамках празднования 100-летия боя под Крутами, будут проходить мероприятия в Киеве и Черниговской области (Круты).

Сегодня утром из Киева в Круты отправился "Поезд единения". Затем участники должны перейти к Мемориалу памяти Героев Крут.

В 12:00 началась церемония памяти Героев Крут. Президент Украины Петр Порошенко не смог попасть на торжества из-за неблагоприятных погодных условий. В Черниговской области выступил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

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Церемония вручения Государственных флагов с памятными лентами. Премьерное исполнение концертного марша "Героям Крут".

Далее участники мероприятия колонной перейдут на станцию ​​Круты, где пройдет обед в полевых условиях.

Около 17.00 "Поезд единения" должен вернуться в Киев.

Справка УНН: Мемориал памяти героев Крут - мемориальный комплекс посвященный битве под Крутами 29 января 1918 года. В его состав входит монумент битвы под Крутами, символическая могила-курган, часовня, озеро в форме креста, музейная экспозиция размещена в старинных железнодорожных вагонах. Мемориал находится возле села Памятное Борзнянского района Черниговской области.

Источник: УНН
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