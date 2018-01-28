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Порошенко не прилетел на мероприятия в честь памяти героев Крут

Порошенко не прилетел на мероприятия в честь памяти героев Крут

КИЕВ. 28 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко из-за погодных условий не участвует в мероприятиях, посвященных чествованию героев Крут в Черниговской области. Об этом сообщил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает УНН.

"Президент Украины Петр Порошенко должен был участвовать в мероприятиях, но из-за неблагоприятных погодных условий и из-за штормового предупреждения, которое сегодня происходит и в Киеве, и здесь ему не дали разрешение на приземление в Черниговской область. Была идея пересадки в автотранспорт, но президент считал неприемлемым, чтобы все общество его ждало", - сообщил он.

Розенко также отметил, что завтра мероприятия по чествованию героев Крут будут проходить в столице и Президент примет в них участие.

Напомним, сегодня в Украине отмечают 100 - летие боя под Крутами.

Источник: УНН
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