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Во Львове на акции за цирк без животных, полиция задержала активистов
Во Львове на акции за цирк без животных, полиция задержала активистов
Во Львове на акции за цирк без животных, полиция задержала активистов
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Новости: Криминал
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Во Львове на взятке задержали двух правоохранителей

Во Львове на взятке задержали двух правоохранителей

ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 января. УНН. Во Львове, следователи Управления СБ Украины во Львовской области разоблачили во взяточничестве двух оперативных уполномоченных Железнодорожного отдела полиции ГУНП Львовщины. Об этом сообщили в СБУ во Львовской области, передает УНН.

Операция проводилась совместно с внутренней безопасностью Нацполиции и военной прокуратурой Западного региона. "Оборотни в погонах" требовали две тысячи долларов и четыре тысячи гривен из местной жительницы за закрытие уголовного производства против ее сына.

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Правоохранители задержали взяточников при получении неправомерной выгоды.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Источник: УНН
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