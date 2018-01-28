Во Львове на взятке задержали двух правоохранителей

ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 января. УНН. Во Львове, следователи Управления СБ Украины во Львовской области разоблачили во взяточничестве двух оперативных уполномоченных Железнодорожного отдела полиции ГУНП Львовщины. Об этом сообщили в СБУ во Львовской области, передает УНН.

Операция проводилась совместно с внутренней безопасностью Нацполиции и военной прокуратурой Западного региона. "Оборотни в погонах" требовали две тысячи долларов и четыре тысячи гривен из местной жительницы за закрытие уголовного производства против ее сына.

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Правоохранители задержали взяточников при получении неправомерной выгоды.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.