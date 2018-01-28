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Стала известна статистика поединка Усика с Бриедисом

Стала известна статистика поединка Усика с Бриедисом

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КИЕВ. 28 января. УНН. Определились статистические показатели полуфинальной боксерской битвы между украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом. Об этом информирует компьютеризированная система оценок ударов в единоборствах - "CompuBox", передает УНН.

По итогам противостояния Усик нанес и выбросил больше ударов, чем его оппонент 848 против 579. При этом Бриедис выбросил на 144 силовых ударов больше (442:298), из которых в цель прилетели 149 ударов против 121 в Усика.

Зато украинец гораздо активнее работал джебом, донеся до цели 91 удар из 550 выброшенных, против 46/137 в Бриедиса.

Стоит отметить, что имя второго финалиста Всемирной боксерской суперсерии определится 3 февраля в Сочи, где пройдет бой россиянина Марата Гассиева и кубинца Юниера Дортикоса.

Напомним, что Усик победил Бриедиса по запискам судей и получил титул чемпиона WBC и сохранил пояс WBO.

Источник: УНН
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