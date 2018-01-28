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Исчезновение парома в Тихом Океане: найдено семь человек

Исчезновение парома в Тихом Океане: найдено семь человек

КИЕВ. 28 января. УНН. В Тихом океане спасатели нашли семь из 50 пропавших вместе с паромом людей у островов Кирибати на северо-востоке Австралии, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Силы безопасности Новой Зеландии нашли семерых уцелевших людей на маленькой лодке, которая плыла в Тихом Океане.

Других 43 человек до сих пор не нашли.

Отмечается, что судно исчезло неделю назад. На его борту находилось 50 человек.

В поисково-спасательной операции участвуют Новая Зеландия и Фиджи.

Напомним, после столкновения танкера и сухогруза у берегов Китая пропали десятки людей.

Источник: УНН
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