Украинцев предупредили о порывах ветра и гололеде

КИЕВ. 28 января. УНН. В понедельник, 29 января, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах - местами гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.

Так, 29 января на Правобережье страны прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с; в Украине, кроме западной части, местами гололед, налипание мокрого снега; на дорогах страны гололедица.

Кроме того, в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента благоустройства и сохранения природной среды напомнили основные правила поведения в случае усиления ветра:

• все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

• если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

• в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

• избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, сегодня в Украине облачно, на большей части территории мокрый снег.