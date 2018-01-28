Украинцы просят Президента ввести смертную казнь

КИЕВ. 28 января. УНН. На официальном сайте Администрации Президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой ввести смертную казнь за коррупционные действия, передает УНН.

"Создать закон, подобный как в Китае, в отношении чиновников за коррупцию наказывать смертью", - говорится в петиции № 22/042458-эп.

Автром петиции выступил Станислав Ивасенко.

Петиция зарегистрирована 24 января и уже набрала 110 голосов из 25 тыс. необходимых.

Отметим, Китай является мировым лидером по количеству казненных заключенных. В течение последних пяти лет за коррупцию наказаны 1,34 миллиона чиновников из правящей партии.

Из них 648 тыс. человек были чиновниками на уровне сел и поселков и привлечены к ответственности за мелкие коррупционные правонарушения.

Напомним, Президент в 2017 году ответил только на одну электронную петицию.