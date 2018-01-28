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В полиции рассказали подробности ДТП на Заболотного

В полиции рассказали подробности ДТП на Заболотного

КИЕВ. 28 января. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Академика Заболотного в Киеве сгорели четыре автомобиля, однако никто не пострадал. Об этом сообщила патрульная полиция Украина на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Водитель грузового автомобиля Scania двигался по улице Академика Заболотного от Столичного шоссе в сторону Одесской трассы. На перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко водитель грузового транспортного средства не справился с управлением и совершил наезд на металлическую опору, которая размещена на разделительной полосе. От удара металлическая конструкция (весом около 6 тонн), которую перевозили в кузове грузовика, полетела вперед и снесла кабину авто.

Кабина оказалась на встречной полосе и моментально вспыхнула, огонь с который перекинулся еще на несколько автомобилей. На место происшествия прибыли пожарные, которые локализовали возгорание. В результате сгорели 4 автомобиля, включая грузовиком Scania. Также на месте работали бригады скорой помочь. К счастью, в этом ДТП обошлось без пострадавших. Врачи осмотрели всех участников происшествия, от госпитализации они отказались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на водителя грузового автомобиля Scania патрульные полицейские оформили административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.

Сейчас на месте работают соответствующие службы. Движение по улице Академика Заболотного частично восстановлено.

Напомним, ДТП на улице Заболотного произошла сегодня утром.

 

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев
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