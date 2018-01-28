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В аннексированном Крыму освободили активиста Куламетова

В аннексированном Крыму освободили активиста Куламетова

КИЕВ. 28 января. УНН. В оккупированном Крыму освободили крымскотатарского активиста Гирея Куламетова, которого обвинили в "пропаганде символики экстремистских организаций". Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа", передает УНН.

"Крымско активиста Гирея Куламетова 28 января 2018 освободили после десятидневного ареста за публикацию видеоролика в социальной сети 2012 года", - говорится в сообщении.

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Так, 18 января "Белогорский районный суд" рассмотрел административное дело крымскотатарского активиста Гирея Куламетова, которого задержали в этот же день в Старом Крыму после обыска в его домовладении.

Куламетова обвинили в "пропаганде атрибутики или символики экстремистских организаций".

Источник: УНН
Теги: Крым, активисты
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