Неизвестные бросили гранату в частный двор в Росвенской области

КИЕВ. 28 января. УНН. В селе Ясинец Ровенской области неизвестные бросили гранату в частный двор. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.

"Сегодня, 28 января, около двух часов ночи в полицию сообщил 37-летний житель села Ясинец, что злоумышленники бросили в его забор неизвестное взрывное устройство. По результатам осмотра места происшествия сотрудниками взрывотехнического отдела ГУНП в Ровенской области стало известно, что взрывным предметом была граната РГД-5", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал.

Полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, подобное происшествие произошло в Киеве 22 января этого года.