Ярмоленко помог "Боруссии" обойти поражения в матче Бундеслиги

КИЕВ. 28 января. УНН. Украинский футболист Андрей Ярмоленко принял участие в поединке 20-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской "Боруссией" и "Фрайбург", сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

Матч 20-го тура Бундеслиги для хозяев начался довольно удачно: Кагава открыл счет уже на 9-й минуте. Но потом дортмундцы пропустили дважды. За минуту до второго гола на поле с замены появился Ярмоленко. И, наконец, именно с фланговой подачи украинца началась атака, которая спасла хозяев от поражения. Отличился Толян - 2:2.

Отмечено, что после 20-ти туров "Боруссия" сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги (31 пункт).

Примечательно, что Ярмоленко уже второй раз подряд не попал в стартовый состав "Боруссии".

Добавим также, в нынешней кампании Ярмоленко провел в составе дортмундской команды 24 матча, забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.