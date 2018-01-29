Регистрация | Вход |
USD: 28,55 -0,1966  EUR: 35,50 -0,1611 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 29 января 2018 07:17
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Во Львове на акции за цирк без животных, полиция задержала активистов
Во Львове на акции за цирк без животных, полиция задержала активистов
Во Львове на акции за цирк без животных, полиция задержала активистов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Ярмоленко помог "Боруссии" обойти поражения в матче Бундеслиги

Ярмоленко помог "Боруссии" обойти поражения в матче Бундеслиги

КИЕВ. 28 января. УНН. Украинский футболист Андрей Ярмоленко принял участие в поединке 20-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской "Боруссией" и "Фрайбург", сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

Матч 20-го тура Бундеслиги для хозяев начался довольно удачно: Кагава открыл счет уже на 9-й минуте. Но потом дортмундцы пропустили дважды. За минуту до второго гола на поле с замены появился Ярмоленко. И, наконец, именно с фланговой подачи украинца началась атака, которая спасла хозяев от поражения. Отличился Толян - 2:2.
Отмечено, что после 20-ти туров "Боруссия" сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги (31 пункт).

Примечательно, что Ярмоленко уже второй раз подряд не попал в стартовый состав "Боруссии".

Добавим также, в нынешней кампании Ярмоленко провел в составе дортмундской команды 24 матча, забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.