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В Луцке спасатели уже сутки ищут подростка, который провалился под лед

В Луцке спасатели уже сутки ищут подростка, который провалился под лед

КИЕВ. 28 января. УНН. В Луцке спасатели ищут 13-летнего подростка, который в субботу провалился под лед. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона, передает УНН.

Инцидент произошел вчера, во второй половине дня, на реке Стырь.

По словам его товарищей, во время прогулки они решили проверить лед на прочность, вышли на лед, но вдруг парень провалился под лед и исчез.

При этом водолазы, прибывшие на место происшествия, осуществляли поиск подростка к темному времени суток, но не нашли его.

Поиски парня в воскресенье утром продолжили шесть водолазов и фельдшер.

Напомним, 16 января в Черкассах двое подростков провалились под лед, один погиб.

Источник: УНН
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