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На "забастовке избирателей" в России уже задержали 243 человека

На "забастовке избирателей" в России уже задержали 243 человека

КИЕВ. 28 января. УНН. По состоянию на 16.00 в России во время акций сторонников оппозиционера Алексея Навального "Забастовка избирателей" в разных городах страны задержали 243 человека, передает УНН со ссылкой на "ОВД-Инфо".

По последним данным, всего по стране задержаны 243 человека. В Чебоксарах около 50 задержанных, в Уфе около 45. В Кемерове задержан 31 человек, в Мурманске 23 человека, в Туле и Москве 16 задержанных, в Томске 12, в Петербурге 10.

Задержания происходили также в Архангельске, Астрахани, Березниках, Волгограде, Калуге, Кирове, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Новочебоксарске, Петрозаводске, Раменском, Самаре, Саранске, Тольятти, Челябинске, Южно-Сахалинске.

Как сообщал УНН, Навального задержали, как только он вышел на акцию.

Напомним, Навальный объявил забастовку избирателей после того, как Центральная избирательная комиссия России отказалась регистрировать его кандидатом на выборы президента России.

Источник: УНН
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